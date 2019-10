UploadAjaxABCI v7.5 : type MIME, taille maximale et extensions autorisées configurables Le module d'upload Ajax/jQuery - PHP ne cesse de s'améliorer 0PARTAGES 10 0 UploadAjaxABCI est une solution complète d'upload. Elle utilise la technologie Ajax-jQuery ainsi que des classes PHP pour le côté serveur permettant de bénéficier d'une solution finalisée prête à l'emploi et configurable.



Notez qu'il est possible de configurer un script en quelques lignes de code aussi bien côté client que côté serveur. Les options de configuration, les fonctions et les styles événementiels servent uniquement pour personnaliser le retour d'information en temps réel et pour répondre aux besoins les plus divers.



Nous pouvons remercier chaleureusement (ça tombe bien, le temps se rafraichit) ABCIWEB qui maintient régulièrement son outil depuis déjà plusieurs années et qui répond à toutes les questions qui lui sont posées.



La nouvelle version comporte entre autres :



une amélioration spectaculaire (j'ai conservé le terme, car je l'appréciais) de la gestion de la mémoire ;

l'ajout de paramètres de configuration pour vérifier le type MIME, mais aussi pour définir la taille maximale ainsi que la liste des extensions autorisées ;

de nouvelles méthodes pour supprimer les cookies et utiliser les nouveaux paramètres ;

l'amélioration et le refactoring de la gestion des Services ;

etc.



Vous trouverez un descriptif détaillé de la mise-à-jour sur



Téléchargement.

Tutoriel.

Documentation.



